Söğüt-Eskişehir yolu çizgi çalışmaları da sona erdi

Eskişehir Söğüt karayolu projesi çalışmalarının geçtiğimiz gün tamamlanarak yolun trafiğe açılmasının ardından bugün itibariyle de yol çizgi çalışmaları sona erdi.

EskişehirSöğüt ve SöğütBilecik karayolu projesinin EskişehirSöğüt etabında çalışmalar geçtiğimiz gün sona ererken, yenilenen yol trafiğe açılmıştı. Ekipler yolda bugün itibariyle taşeron firma tarafından yol çizgi çalışmaları bitirerek Karayollarına teslim edildi. Yolun tamamen açılarak tüm engellerin kaldırıldığı anlatan AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Ufuk Karaman, "Senelerdir ilçemiz için büyük sorun olan Eskişehir yolumuz için başta Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer yetkililere, yolun yapım işini tamamlayan firma emekçilerine ve sebep olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öte yandan 2021 yılında Söğüt Bilecik karayolunda sıcak asfalt yapımına devam edileceği bildirildi.

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