Karantinaya uymayan 2 kişi jandarma uygulama noktasında yakalandı

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Covid19 testi pozitif olduğu halde seyahat eden 2 kişi uygulama noktasında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulama noktasında Covid19 testi pozitif olup karantinada bulunması gereken 2 kişi tespit edildi. Bu kişilerin İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek haklarında idari işlem yapıldıktan sonra en yakın KYK yurduna gönderileceği öğrenildi.

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