Osmaneli Kaymakamı Ünal'dan köy ziyaretleri

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Soğucakpınar, Medetli, Kazancı, Ciciler, Balçıkhisar, Günören, Orhaniye ve Düzmeşe köylerini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu, muhtarlarla görüşerek köylerin sorunlarını hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Soğcakpınar köyünü ziyaret eden Kaymakam Ünal, Muhtar Aydın Erol'dan köy hakkında bilgi aldı. Ardından vatandaşla sohbet ederek sorunlarını dinleyen Kaymakam Ünal, sırasıyla diğer köylerde incelemelerde bulunup köyler hakkında muhtarlardan bilgi alıp vatandaşların sorunlarını dinledi bir süre sohbet etti.

Halkın ve köylerin sorunlarını yerinde görüp ve dinlediklerini ifade eden Kaymakam Yüksel Ünal, "Köylerimizin sorunlarını yerinde görüp muhtarlarımızdan köyler hakkında bilgi aldıktan sonra köy sakinleri ile sohbet ettik. Muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederim dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.