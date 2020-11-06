Genç ve kadın girişimcilere 'Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Eğitimi'

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde genç ve kadın girişimcilere 'Dijital Dönüşüm ve "ETicaret Eğitimi' verildi.

Bir kalkınma ajansı tarafından finanse edilen 'Kaliteli Girişimci Güçlü Rekabet' projesi kapsamında oluşturulan, yeni işletme kuracak olan ve yeni işletmesini kuran genç ile kadın girişimcilerine yönelik 'Dijital Dönüşüm ve ETicaret Eğitimi' düzenlendi. Pandemiden dolayı Ticaret Bakanlığı ve ve kargo şirketi iştiraki ile video konferans yöntemi ile düzenlenen eğitime çok sayıda girişimci online eğitim aldı. Online bağlantı kuramayan girişimcileri ise tarihi konakta bir araya getirerek eğitim sunumunu yapıldı. Sunumda 'ETicaret ve Eİhracat' eğitimleri Osmaneli Belediyesi tarafından uygulamalı olarak düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Münür Şahin, “İşletmeler pandemiden dolayı verdiği hizmetleri ve ürettiği ürünleri birebirde alıcı bulamaması nedeni ile satışlarında sorunlar yaşamaktadırlar. İşletmeler, günümüzün ve özellikle içinde bulunduğumuz dönemin gereksinimi olan dijital ortamda eticaret ile satışa ihtiyaç duymaktadırlar. İlçemizde kurduğumuz kadın girişimciler kooperatifi ve yeni işletmesini kuracak olan girişimciler, eticareti bilmeyen veya kavrayamayan mevcut işletmeler bu eğitim sayesinde hem eticaret yapan siteleri, ürünlerini pazarlayabilecek eticaret firmalarını, eihracat için dünya ile temas kurmayı hem de eticarette devlet destekleri hakkında bilgi sahibi oldular" dedi.

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