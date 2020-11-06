Korona tedbirlerine uymayanlara 153 bin 480 lira ceza kesildi

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve karantina kurallarına uymayıp ayrıca izinsiz düğün yapan kişilere polis tarafından 153 bin 480 TL para cezası kesildi.

Korona virüs (Covid19) salgınında vaka sayılarının tırmanışa geçmesinin ardından Osmaneli Kaymakamlığı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla ilçede denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde polis ekipleri kurallara uymayan 139 kişiye 153 bin 480 TL ceza kesti.

Öte yandan, ilçe merkezinde ve köylerde korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamın da denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

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