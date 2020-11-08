Bilecik'te vaka sayılarının artması tedirgin ediyor Bilecik Valisi Bilal Şentürk: "Vaka sayısının hayal edemeyeceğimiz rakamlara gittiğini görüyoruz" "Filyasyon ekiplerini artırdık" "Biz şu anda vakalara baktığımız zaman yüzde 65'i 18-49 yaş aralığı, büyük bir kısmı çalışan çağda"

Bilecik'te son günlerde artan korona virüs (Covid19) salgını halkı tedirgin ederken, Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı ve hayal edemeyeceğimiz rakamlara gittiğimizi görüyoruz. Bizim bunu durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım" dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Covid19 salgını ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla Bilecik'te şehir içi toplu taşıma, lokanta, kafe, fırın, berber gibi iş yerlerinde denetimler devam ediyor. Vali Bilal Şentürk, karayolları kavşağında başlayan korona virüs denetimlerinde Belediye Başkanı Semih Şahin, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve İl Sağlık Müdür Vekili Ferhat Damkacı ile diğer ilgililerle birlikte esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.



"Filyasyon ekiplerini artırdık"

Vali Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bilim Kurulunun önerileriyle beraber, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlarımızın da talimatlarıyla her ilde olduğu gibi kendi ilimizde denetimleri aralıksız yapıyoruz. 'Bilinçlenmek, farkında olabilmek, yanlışı düzeltebilmek çok zor bir şey değil. Bunun için hep beraber el birliği yapmamız gerekiyor. Konsepti biraz daha farklılaştırarak filyasyon ekiplerini artırdık. Yani sahada temaslı ya da pozitif vaka olarak dolaşabilecek durumda olanların tespiti ve onlarla ilgili gerekli önlemlerin alınmasıyla alakalı ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Pozitif vaka olup da piyasada gezen insan istemiyoruz. Yaptığımız denetimlerde ciddi tedbirlerin alındığını ve belirli bir bilinç seviyesinin oluştuğunu çok rahatlıkta söyleyebilirim. Ancak küçük yerlerde özellikle böyle merkezi yerlerde amaçsız dolaşmalar çok fazla var. Daha önce de belirttiğim gibi işletmeye gelen müşteri çay ocağına geliyor, bir ahbabıyla karşılaştığında çek sandalyeyi gel diyor. İşletmeci de buna uyarsa bile etkinliği sağlamakta zorlanıyor. Onun için bir defa müşteri kabul eden işletmelerde müşterilerin de bu konuda hassasiyeti artırması gerekir, işletmeye yardımcı olması gerekir. Kendi müşterisini kovamıyor ama kendi tedbirlerini aldıktan sonra bizim denetim ekiplerimizle de oradaki maske ve mesafe hususunda yardımcı olmak durumundayız'' dedi.



"Biz şu anda vakalara baktığımız zaman yüzde 65'i 1849 yaş aralığı, büyük bir kısmı çalışan çağda"

Özellikle umuma açık alanlarda toplu dolaşmaların olduğuna dikkati çeken Vali Şentürk, ''Gençler bir araya geliyorlar. Evet gençlerde daha hafif seyredenler oluyor ama gençlerden de vefat edenler, ağır seyredenler var. Hastanemizde var nice gençler. Biz şu anda vakalara baktığımız zaman 1849 yaş aralığı yüzde 65, yani vakaların büyük bir kısmı çalışan çağda. Dolayısıyla çalıştığın ortamda tedbirler alınıyorsa nereden bulaşıyor? Bu, iş yerinden çıktıktan sonra sosyal ilişkilere dikkat etmemekten bulaşıyor. Doğum günü partisiydi, hanımların günüydü, böyle bir araya gelmeyi gerektirecek faaliyetlerden uzak durmamız gerekiyor'' dedi.



"Sağlık çalışanlarının yükünü artırmaya hakkımız yok"

Vaka sayısının düşüşe çevrilmesinin yolunun maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasından geçtiğini vurgulayan Vali Şentürk, ''İlimizde de test yapılmaya başlandı. Virüsün yoğun olduğu yerde bile bir sıkıntı olmuyorsa eğer, bizde virüsün nerede dolaştığını bilmiyorsak, maske ve mesafe hususuna titizlikle dikkat edeceğiz. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın daha da risk taşıdığını biliyoruz. Virüs ile kronik hastalık birleştiği zaman daha büyük tehdit oluşturuyor. Sağlık teşkilatımızın ne kadar ağır yük altında çalıştıklarına şahidiz. Yani onların da yükünü artırmaya hakkımız yok'' diye konuştu.



"Hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı ve hayal edemeyeceğimiz rakamlara gittiğimizi görüyoruz"

Vali Şentürk, "Bugün yine bu çerçevede bütün birimlerimizle, bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla yaklaşık 25 kişi oluşturduğumuz ekiplerle beraber hem denetimleri hem de sahayı denetlemek üzere biz de bugün katılıyoruz. Çok hızlı bir şekilde daha önce hiç aşina olmadığımız rakamlara ulaştığımızı ve hayal edemeyeceğimiz rakamlara gittiğimizi görüyoruz. Bizim bunu durdurmamız ve geriye çevirmemiz lazım" dedi.

İşkollarına göre oluşturulan İl Salgın Denetimi'ne (İSDEM) bağlı 25 ekipten oluşan 125 personel tarafından gerçekleştirilen denetimlerde drone da kullanıldı.

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