Zabıta memurlarından kan bağışına destek

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde zabıta memurları, toplumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Osmaneli Belediyesinde görevli zabıta memurları Hükümet Konağı önüne konuşlanan Kızılay tırına giderek, kan bağışında bulundu. Kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduğunun bilinci içerisinde kampanyaya destek vermek istediklerini ifade eden zabıta memuru İbrahim Daş “Kan bağışının sadece acil bir ihtiyaç olmadığını Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunun bilinci içerisindeyiz. Türk Kızılay'ı Eskişehir Şubesinin kampanya kapsamında ilçemize geldiğini görünce zabıta arkadaşlarımız ile gönüllü olarak kanlarımızı bağışladık. Biz ilçemize gelen kan toplama aracına imkânlarımız el verdiğince kan vermeye çalışıyoruz. Zabıta arkadaşlarıma bu duyarlı davranışlarından ötürü kutluyorum" dedi.

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