İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Bozüyük’te esnafı dinledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 kez ertelenen Bilecik ziyaretini bugün gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak Bilecik’in Bozüyük ilçesine uğrayan Meral Akşener’i parti binası önünde parti teşkilatı ile birlikte Bozüyük Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoglu karşıladı. Karşılama sonrasında İlçe Başkanı Yusuf Çırak eşliğinde cadde üzerindeki bazı esnafları ziyaret eden Akşener, esnaflarla sohbet ederek dertlerini dinledi. Akşener’in korumaları tarafından pandemi süreci öne sürülerek esnaf ziyaretlerinin görüntülenmesine izin verilmedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerinin ardından Bilecik’e hareket etti.

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