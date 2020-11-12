İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Başkan Şahin’i ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i, ziyaret etti.



Belediye Başkanı Semih Şahin eşi Serpil Şahin, başkan yardımcıları İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Halil Şahin, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hatice Güzel tarafından karşılanan Genel Başkan Akşener, Bilecik’te olmaktan duyduğu sevinci ifade etti. Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Genel Başkan Akşener ve beraberindeki konuklarına teşekkür etti.



Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında Akşener’e bilgi veren Başkan Şahin, Bilecik Belediyesinin salgının olumsuz etkilerine rağmen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ettiğini kaydetti. Tüm dünyayı ve ülkemizi olumsuz etkileyen salgına rağmen Bilecik’te yatırım ve çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Başkan Şahin, ‘’Bilecik Belediyesi olarak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Zaten biz 2024’ün Şubat’ına kadar planladık. Yani ne tür çalışmalar yapacağımızı biliyoruz. Bunların hepsini yapacağız.’’ ifadelerini kullandı.



‘’Esnaf bir ülkenin bel kemiğidir. onları ziyaret ederek, sorunları dinliyoruz’’

Bilecik’te olmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Akşener, esnafı ziyaret ederek, sorunları dinlediklerini kaydetti.

20 Ocak 2020’den itibaren ilçe ilçe her yeri ziyaret ettiklerini vurgulayan Genel Başkan Akşener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

‘’Yaklaşık 11 ay oldu, ilçe ilçe esnaf dolaşıyorum. Türkiye esnafı unuttu. Esnaf en fazla istihdam oluşturan alandır. Sanayicinin ürettiğini tüketiciye sunan insandır ve esnaf bir ülkenin sadece Türkiye için demiyorum. Bir ülkenin bel kemiğidir ve bütün iktidarlar da esnafa önem verirler. Uzun bir zamandır kutuplaşma üzerinden oy alındığı için insanları birbirinin karşısına dikerek, çelişkiler üzerinden kavga edilerek oy alındığı için bunun kimseye faydası olmadığını kanaat ettik. Bu sizin de faydanızadır. Sizler de basın emekçilerisiniz. Müşteri nasıl velinimet ise seçmen de velinimet olmalıdır dedik ve esnafı dolaşıyoruz. Bugün Bilecik’in Bozüyük ilçesi, daha sonra Bilecik ve daha sonra da bir ilçemizi ziyaret edip devam edeceğiz. Sorun dinliyoruz. O sorunları alıp meclise gündeme getiriyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bunları alıp soru önergeleri ve araştırma önergeleri hazırlıyorlar. Şimdi tanımımız şu. İktidar iş görmek durumunda. Millet ona o görevi verdi. Muhalefet ise benim hakkımı arayacak. Yani ‘beni avukatım olacaksın, iktidara benimle ilgili eksiği gediği oraya bildireceksin’ diyor. Aslında bir işbölümü yapıyoruz. Bunun çok faydalı olduğunu görüyoruz ve Türkiye’de lüzumsuz konuşmaların azaldığını görüyoruz. Onun için buradayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.