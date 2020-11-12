Tavuk çiftliğinde 115 kök skunk maddesi ele geçirildi



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda tavuk çiftliğinde yapılan aramalarda 115 kök saksılara ekilmiş ve 2 kilo öğütülmüş skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyündeki tavuk çiftliğinde uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla tavuk çiftliğinin yer altı yapısında yapılan aramalarda 115 kök saksılara ekili vaziyette ve 2 kilo öğütülmüş halde skunk maddesi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenek ve materyaller bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeleriyle ilgili olarak iş yeri sahibi M.A., M.S., Y.S. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-11-12 19:45:48



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