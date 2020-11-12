Bilecik´te 3 köye koronavirüs karantinası



Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´in Yenipazar ilçesinde artan koronavirüs vakalarının ardından Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köyleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantina uygulanması kararı alındı. Ekipler, köylerin girişi ve çıkışlarını barikat kurarak kapattı.

Yenipazar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Vekili Mehmet Ali İmrak´ın başkanlığında toplandı. İlçede artan koronavirüs vakalarının görüşüldüğü kurulda, 3 köy için karantina kararı alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köylerinde artan koranavirüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle Aşağıçaylı, Batıbeleören ve Katran köylerine giriş ve çıkışların 12/11/2020 saat 18:00´den başlayarak ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Aşağıçaylı, Batıbelenören ve Katran köyleri karantina kararının ardından Jandarma ekiplerince giriş-çıkışlara kapatıldı. Üç köyde yaşayanların tüm ihtiyaçlarının Yenipazar Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları´nca karşılanacağı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Yenipazar Cafer ELMAS

2020-11-12 20:01:59



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