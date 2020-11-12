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Akşener: "Ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile anayasa çalışması yaptık, nokta"

İHA

Akşener: "Ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile anayasa çalışması yaptık, nokta"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladı" sözüne, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım. Nokta" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik ziyaretlerin ilk ayağında Bozüyük ilçesinde esnafları gezdi. Burada esnafın sorunlarını dinleyen Akşener, ardından Bilecik'e geçti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Akşener, Başkan Şahin'den, Bilecik hakkında bilgi aldı.

"Biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadım"
Belediye çıkışı basın mensuplarının Milletvekili Ümit Özdağ'ın "HDP ve İYİ Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığı" sözü hakkında bir açıklama yapan Akşener, "Ben tek bir şey söyleyeyim, biz ne HDP ile ne CHP ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Tekrar söyleyeyim, hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında, bu kadar geniş söylüyorum, genel başkan olarak, buna sadece HDP değil, CHP, Saadet Partisi, başka var mıydı hatırlamıyorum, bir anayasa çalışması yapmadık. Ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de Anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP’yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Dolayısıyla AK Parti ile de oturup bir Anayasa çalışması yapmadık" dedi.

"Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım"
Akşener, açıklamasının devamında, "Şimdi bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman, hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım. Sayın Ömer Çelik, bu konuda AK Parti adına bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum, hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur, nokta" dedi.

Meral Akşener'in gözlerini dolduran türkü
Ardından esnafı ziyaret eden Akşener, bir halı mağazasında kendisi gibi Balkan göçmeni 79 yaşındaki Yaşar Aslım ile birlikte Atatürk'ün de sevdiği Selanik türküsü olan 'Çalın Davulları' söyledi. Bu esnada ikilinin gözleri doldu.
Öte yandan esnaf ziyaretin sırasında minik bir kız çocuğunun "Meral abla" diyerek bağırmasını duyan Akşener, çocuğa oyuncak vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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