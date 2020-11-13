Seyir halindeki tırdan alevler yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim vatanımıza göz dikerse...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halindeki bir tırın arka lastik kısmında çıkan yangın, zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'ten Osmaneli istikametine seyir halinde olan tır, Bayırköy beldesine geldiği esnada arka lastik kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı. Sürücü aracı hemen yok kenarına çekerken, yangına Bayırköy Belde Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede araca sıçramadan söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.