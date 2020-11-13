Başkan Tekin: “Vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım”

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisinin 2'nci taksitlerinin son ödeme gününün 30 Kasım Pazartesi olduğunu hatırlatarak ilçedeki mükelleflere çağrıda bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2020 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödemelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Vatandaşların son günde yoğunluk oluşturmaması için vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunan Başkanı Tekin, "Pazaryeri Belediyemizin önemli gelir kaynaklarından olan; emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve ilan reklam vergisi 2. taksitlerinin ödeme süresinin 30 Kasım Pazartesi günü sona erecektir. Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi, ödeme mükellefiyetleri olan vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Mükelleflerimizin Korona virüs (Covıd19) sebebiyle alınan önlemler kapsamında belediyemiz veznelerimizde sosyal mesafe kurallarına uyarak ödeme yapabilirler. İsteyen mükelleflerimiz ise Pazaryeri Belediyemizin web sitesinden EBelediye uygulaması ile 7/24 online ödeme de yapabilirler” ifadesini kullandı.



Ödemelerini zamanında yapan mükelleflere teşekkür

Ödemelerini zamanında yapan mükelleflere teşekkür eden Başkan Tekin, “Vergi ödemelerinde her zaman gerekli hassasiyeti gösterip zamanında ödeme mükellefiyetlerini yerine getiren vatandaşlarımızın Pazaryeri Belediyemizin kamu hizmetlerini kesintisiz yerine getirmesine büyük destek sağlamaktadır. Belediyemizin hizmetlerinin sürekliliği ve devamlılığının, ilçe halkının yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. İlçe halkımıza ve mükelleflerimize konuya gösterdikleri alaka için teşekkür ediyorum” dedi.

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