Bedir: "SGK'ya olan borçlar yapılandırılabilecek" Sosyal Güvenlik Kurumu Bilecik İl Müdürü Adem Bedir; “Kayıt dışılığı minimum seviyeye çekeceğiz, borçlar yapılandırılacak”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bilecik İl Müdürü Adem Bedir, kayıt dışı istihdamın önüne geçmeyi amaçladıklarını belirterek, SGK borçlarının yapılandırılması ve HES kodu uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bedir, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan ile birlikte basın mensuplarını ağırladı. Kayıt dışılığı minimum seviyeye indirmek noktasında gerekli adımların atılacağını ve bu noktada topyekün bir mücadele başlayacağını anlatan Bedir, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bilecik’te kayıt dışı istihdamın çok olmadığını ancak bu durumu sıfır seviyesine indirmek istediklerini ifade ederek bu kapsamda çalışma yaptıklarını dile getirdi. Bedir, “Bilecik, en iyi illerden birisi olmasına rağmen biz bu durumu minimuma çekmek, sıfır noktasına getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Amacımız; kayıt dışının önüne geçmek. SGK borçlarına ilişkin yapılandırmanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra detaylar belli olacak. Bizde duyurularımızı yaparak faydalandırabildiğimiz kadar çok insanımızı faydalandırmak istiyoruz" dedi.

"Kurumumuza girişte vatandaşlarımızdan HES kodu isteniyor."

Bedir son olarak İl Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan ‘HES’ kodu kararına atıfta bulunarak, “Kurumumuza girişte vatandaşlarımızdan HES kodu isteniyor. Kurumumuza gelecek vatandaşlarımızın HES kodu almalarını rica ediyoruz” dedi.

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