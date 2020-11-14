Bilecik'te sigara içme yasağı genişletildi

Bilecik'te dershane önlerinde, okul önlerinde ve pazar yerlerinde sigara ve tütün ürünleri tüketilmesinin yasaklandı.

Daha önceden de kentte toplu taşıma duraklarında, park, bahçe gibi alanlarda ve Atatürk ve Tevfikbey Caddelerinde vatandaşların yürürken sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasağı genişletildi. İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Vali Şentürk yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu kapsamda Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek ve sigara, tütün ve tütün mamullerini kullanmak maksadıyla tıbbi/bez maskenin indirilmesini önlemek amacıyla dershane önlerinde, okul önlerinde ve pazar yerlerinde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

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