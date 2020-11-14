İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, kuruma veda etti

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol'un atanmasının ardından mevcut müdür Ramazan Çelik kuruma veda etti.

Gerçekleştirilen veda toplantısında bir konuşma yapan Ramazan Çelik, kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde görev yapmanın ve hizmet etmenin onur ve gururunu hep yaşayacağını belirtti. Çelik, "Makamlar gelip geçicidir ve her veda yeni bir başlangıçtır. Siz değerli personel ve yöneticilerle birlikte çalışmak benim için onur verici oldu" dedi.

Çelik, konuşmasının sonunda tüm çalışanlara "hakkını helal" ederek, "helallik" istedi.

Personel adına söz alan İl Milli Eğitim Maarif Müfettişi Koordinatörü Ali Naci Aydın, "Müdürümüze İlimize yapmış olduğu katkılardan dolayı tüm personel adına teşekkür etti. Bundan sonraki hayatında Sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçmesini temenni ediyoruz" dedi.

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