Yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa araba çarptı

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Bilecik’te otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Pelitözü Mahallesinden ken merkezine seyir halindeki Cemal O. yönetimindeki 16 UC 573 plakalı otomobil, Gülnur Sokaktan aniden yola çıkan 6 yaşındaki Feride I.'ya çarptı. Kazada küçük yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardında Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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