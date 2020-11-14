İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, görevine başladı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mustafa Sami Akyol göreve başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanırken, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Sami Akyol atanmıştı. Akyol, Ramazan Çelik'ten görevi teslim alarak, bu atamanın Türkiye'ye ve Bilecik'e hayırlı olmasını diledi.
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