Pazarcı esnafının hem ateşi ölçüldü hem de maske dağıtıldı

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Bilecik'te belediye ekipleri, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında pazarcı esnafının ateşini ölçerken, maskesi olmayanlara ise maske dağıttı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde her hafta kurulan belde pazarı öncesi tezgah açacak pazarcıların ilk önce ateşi zabıta ekiplerince ölçüldü. Maske ve eldiveni olmayan pazarcılara maske ve eldiven dağıtan ekipler pazar girişinde de vatandaşlar için önlemler aldılar. Aynı hassasiyeti pazara gelen vatandaşlara da uygulayan ekipler, sosyal mesafe kuralı nedeniyle pazara sınırlı sayıda kişi aldılar.

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