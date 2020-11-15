Bayırköy'de yeni imar uygulamasına başlandı

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Bilecik'in Bayırköy beldesinde başlanılan yeni imar uygulamasını Belediye Başkanı Mustafa Yaman yerinde inceledi.

İncelemeler ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde gerçekleştirmeye başladığımız yeni imar uygulamasını yerinde ekiplerimizle birlikte inceledik. Halkımızdan gelen görüşleri dinleyerek sorularına cevap verdik. Bu çalışmalar sırasında beldemizde bulunup incelemelerimize eşlik eden Dodurga Belediye Başkanımız sayın Selim Tuna'ya ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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