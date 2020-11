Pazaryeri'nde vatandaşlar pazara 25'şer kişilik gruplar halinde alındı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: "Mesafe kurallarına uyarak, 25'er kişi halinde pazarımıza vatandaşlarımızı alıyoruz"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde her hafta kurulan ilçe pazarına vatandaşlar korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 25'şer kişilik gruplar halinde alındı.

Pazaryeri'nde her hafta kurulan ilçe pazarında artan vaka sayıları sonrası tedbirler artırılırken, pazara vatandaşlar 25'şer kişilik gruplar halinde alındı. Pazara giren vatandaşların ilk önce ekipler tarafından ateşleri ölçülürken, ardından dezenfekte edildiler. İçeride yoğunluk yaşanmaması için çözüm olarak girişler 25'er kişi olacak şekilde ayarlandı. Pazar giriş ve çıkışlarına kurulan barikatlardan vatandaşlar belediye ekipleri tarafından içeri alınırken, çalışmaları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yerinde inceledi.



"Mesafe kurallarına uyarak, 25'er kişi halinde pazarımıza vatandaşlarımızı alıyoruz"

Pazarda basın mensuplarına bir açıklama yapan Başkan Tekin, "İlçemizde kaymakamlığımız, belediyemiz ve Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından korona virüs tedbirleri her zamanki gibi devam ediyor. Kasım ayındaki dalganın biraz daha yükselmesi nedeniyle ilçemizde tedbirleri biraz daha sıkılaştırdık. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları neticesinde sokaklarda, kahve önlerinde sigara içme yasağının gelmesiyle tedbirleri daha da arttırdık. Lokanta, kahve gibi vatandaşların yoğun kullandığı umuma açık yerlerde daha tedbirli olmalarını, maske, mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi ilçe halk pazarımızda vatandaşlarımız da sağ olsunlar tedbirlerimize riayet gösterip kurallara uyuyorlar. Hiçbir sorun çıkarmadan sıralarını bekliyorlar. Mesafe kurallarına uyarak, 25'er kişi halinde pazarımıza vatandaşlarımızı alıyoruz. İnşallah kısa sürede bu virüsten ülke olarak, ilçe olarak kurtuluruz, eski günlerimize geri döneriz diye düşünüyoruz" dedi.

İlçe halkı bu kuralların uygulanmasından memnun olduklarını belirterek, ekiplere teşekkür ettiler.

