Bilecik’te yoğun sis etkili oldu Neredeyse görüş mesafesi 10 metreye indi

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Bilecik’te yoğun sis etkili olurken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile Bursa’yı birbirine bağlayan Ahı dağında yoğun sis nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı. Pazaryeri ilçesine bağlı Nazifpaşa köyü civarlarında etkili olan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin azalması sonucu sürücüler karşıdan gelen araçları görmekte zorluk çekti.

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