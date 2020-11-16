Bilecik’te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik’te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık"

İHA

Bilecik’te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; "Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bilecik’te 2020 yılında 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulandığını söyledi.
Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam etiğini söyledi. Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmakta olup bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini anlatan, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız sözlerine şöyle devam etti;
"Bilindiği gibi Türkiye’de suyun dörtte üçü sulamada kullanılıyor. Bu bakımdan suyu depolamak, inşa edilen sulama tesisleriyle tarım arazilerine ulaştırmak ve bu süreçte su kayıplarını minimum seviyeye indirmek önem taşıyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğini belirtti. Bu kapsamda Bilecik'te 20 Nisan 020 tarihinde başlayan sulama sezonun 20 Ekim 2020 tarihinde tamamlandı. 2020 yılı sulama sezonunda Bilecik ilimiz ve ilçelerimizde toplam 11 bin 700 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Bilecik il ve ilçelerimizde 2020 yılında toplam 11 bin 700 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 103 milyon TL katkı sağladı. Tarımın ülkeler için stratejik öneme sahip olduğunu, içinden geçilen salgın sürecinde bunun çok daha net görüldü. İnşa ettiğimiz baraj ve göletler, sulama kanalları ile iletim hatları sayesinde suyu toprakla buluşturuyoruz. Yaptığımız toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile tarım arazilerini büyütüyoruz. Çiftçimizin gelirini, üretim konforunu yükseltiyoruz. Böylece kırsal alanlardan göçün belli ölçüde önüne geçtiğimiz gibi gıda arz güvenliğinin de teminatı oluyoruz."
"Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık"
Yapılan sulama yatırımlarına ülke çiftçilerinden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Genel Müdür Kaya Yıldız, “Bilecik ilimizde 2020 yılı sulama sezonunda problem yaşamadık. Yaptığımız yatırımlarla bunu sürekli hale getirmek ve modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimiz de üretmeye devam etsinler. Hep birlikte ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Ekim ayında 292 konut satıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te Ekim ayında 292 konut satıldı
Bilecik’te yoğun sis etkili oldu Neredeyse görüş mesafesi 10 metreye indi
YEREL HABERLER Bilecik’te yoğun sis etkili oldu Neredeyse görüş ...
85 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır aynı lezzetle boza yapıyorlar 4 kuşaktan bozacı İsmail Soydan; "Boza kültürünü Türkiye’ye Balkan göçmenleri ile getirilmiştir" “Büyük dedemizden aldığımız gibi devam ediyoruz”
YEREL HABERLER 85 yıldır aynı dükkanda 4 kuşaktır aynı lezzetle boza ...
Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Sit alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü ...
Pazaryeri'nde vatandaşlar pazara 25'şer kişilik gruplar halinde alındı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: "Mesafe kurallarına uyarak, 25'er kişi halinde pazarımıza vatandaşlarımızı alıyoruz"
YEREL HABERLER Pazaryeri'nde vatandaşlar pazara 25'şer kişilik ...
Bayırköy'de yeni imar uygulamasına başlandı
YEREL HABERLER Bayırköy'de yeni imar uygulamasına başlandı
Pazarcı esnafının hem ateşi ölçüldü hem de maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Pazarcı esnafının hem ateşi ölçüldü hem de maske ...
Bilecik´te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı narda hasat zamanı
YEREL HABERLER Bilecik´te, mikroklima iklimin aroma ve tat kattığı ...
DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü DSP Bilecik İl Başkanı Sinan Demirel: "Demokratik Sol Parti'nin 35'inci yaşını coşkuyla kutluyorum" "Türkiye'nin yerli solu olarak yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz"
YEREL HABERLER DSP'nin 35. kuruluş yıl dönümü DSP Bilecik İl Başkanı ...
Belediye başkanı korona virüse yakalandı Belediye başkanı ve 4 personelinin korona virüs test sonuçları pozitif çıktı
YEREL HABERLER Belediye başkanı korona virüse yakalandı Belediye ...
Elektrik besleme hatlarının birinci etabında sona gelindi
YEREL HABERLER Elektrik besleme hatlarının birinci etabında sona ...
İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, görevine başladı
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Akyol, görevine başladı
Yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa araba çarptı
YEREL HABERLER Yola fırlayan 6 yaşındaki çocuğa araba çarptı
İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, kuruma veda etti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Çelik, kuruma veda etti
Kaymakam Tuncer, köylülerin dertlerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Tuncer, köylülerin dertlerini dinledi
Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son sürat devam ediyor
YEREL HABERLER Ertuğrul Gazi Mescidi ile Dar-ül Kurra inşaatı son ...
İlçe müftülüler bir araya geldi
YEREL HABERLER İlçe müftülüler bir araya geldi
Bilecik'te sigara içme yasağı genişletildi
YEREL HABERLER Bilecik'te sigara içme yasağı genişletildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X