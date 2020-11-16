Adliye önünde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini vurdu (2)

KAYINPEDER HAYATINI KAYBETTİ
Bilecik´te kızının boşanma aşamasındaki eşi Onur Acar tarafından adliye çıkışında pompalı tüfekle vurulan Abdullah Duman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Duman'ın kızı Cemile Nur Acar´ın da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
`HEPSİNİ VURACAKTIM´
Olaydan sonra gözaltına alınan Onur Acar´ın eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman´ın yanı sıra avukatları olan İlyas Geçgelen´i de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. İddiaya göre Onur Acar ceza davasının ardından adliye çıkışında avukat olan İlyas Geçgelen´i aradığı ve `anlaşmalı boşanma´ konusunda görüşmek için bürolarında buluşmak istediğini söyledi. Avukat İlyas Geçgelen´in rahatsız olduğunu ve bürosunda buluşamayacaklarını söylemesi üzerine Onur Acar, adliye yakınındaki parkta eşi Cemile Nur Acar ve kayınpederi Abdullah Duman´ı aracından aldığı pompalı tüfekle ateş açarak vurdu. Onur Acar´ın ilk ifadesinde `avukatla bürosunda buluşup hepsini orada vuracaktım´ dediği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2020-11-16 14:49:43
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