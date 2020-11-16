Otomobiller çarpıştı; 1 yaralı

Van ve Hakkari için karla karışık yağmur uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kapalı pazar park alanında meydana gelen kazada, Hasan C. idaresindeki 11 DT 581 plakalı otomobil ile İbrahım I. idaresindeki 26 SD 508 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice I. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.