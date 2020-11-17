Kapalı pazar önünde artık su baskınları yaşanmayacak

Bilecik Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesinde bulunan kapalı pazar etrafında gerçekleştirilen altyapı çalışmaları ardından asfaltlama işi tamamlandı.
Başta kapalı pazar esnafı olmak üzere bölgede bulunan işyerleri ve evlerin su baskınlarından oluşan mağduriyetlerini sona erdiren altyapı çalışmaları, asfaltlama işiyle tamamlandı. Esnaf ve vatandaşlar, yeni sistem altyapı tekniğiyle su baskınlarının önüne geçileceği çalışma dolayısıyla belediye çalışanlarına teşekkür etti. Diğer yandan Bahçelievler Mahallesi Kültür Kongre Merkezi önünde de altyapı çalışmasının tamamlanması ile birlikte, üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.