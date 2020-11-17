Kaymakam Ünal mera ıslah çalışmalarını yerinde inceledi

Bilecik’in Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, hayvancılığın geliştirilmesi, kaliteli kaba yem üretiminin artırılması, doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan Mera Islah projesini yerinde inceledi.

Kaymakam Ünal, Hisarcık köyünde devam eden Mera Islah projesini inceledikten sonra yaptığı açıklamada “Mera alanlarımızın daha verimli hale getirilerek üreticilerimizin daha karlı bir hayvancılık yapabilmelerini sağlamak gerektiğini, hayvancılığımızın en önemli sorununun kaliteli kaba yem açığı olduğu, kaliteli kaba yemin en ucuz olarak temin edildiği yerlerin başında çayır, mera, yayla olduğu alanlardır. Meralara yapılan gölet çalışmalarında verimliliklerinin artırılması, Mera Kanununa göre belirlenen kurallara uygun şekilde kullandırılması, denetlenmesi, korunması ve yem bitkileri ekilişlerinin artırılarak kaliteli kaba yem açığının giderilmesi gerektiği, İlçemizde bulunan meraların otlatma kapasitelerinin yetersiz olduğu, uygulanan mera ıslah ve amenajman projeleri ile mevcut meralarımızın otlatma kapasitelerinin artırılacağı ve otlatma planlarının yapılarak meralarımızdan en iyi şekilde faydalanılarak, hayvancılığımız desteklenmiş olacaktır. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sona erdiğinde köydeki hayvancılık artacak köylerden göçler önlenmiş olacaktır Meralar sulanıp otlar kurumayacak, meralarda otlayan hayvanların su ihtiyacı giderilecek gölette kalan suyu da ihtiyaç halinde mera yakınlarındaki tarımsal alanlarda kullanılabilecek" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal, meraya dayalı büyükbaş ve küçükbaş besi hayvancılığının ön plana çıktığı ilçede, mera alanlarından en iyi şekilde faydalanmak amacıyla gölet çalışmaların devam ettiğini de dile getirdi.

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