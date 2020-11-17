Karantina kuralını ihlal edince 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı

Bilecik'te karantina kuralını ihlal eden bir kişi 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde karantina kuralına uymayan bir şahıs ekiplerce yapılan denetimlerde dışarıda yakalandı. Pazaryeri ilçesinde denetimleri sıklaştıran ekipler, karantina kurallarına aykırı hareket eden İ.K.'ya 3 bin 150 TL. idari para cezası kesti. Ekiplerce izolasyona tutulmak için KYK yurduna yerleştirilen İ.K.'ya idari para cezası yanı sıra hakkında adli işlem de başlatıldı.

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