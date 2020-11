Bahçede ürün yetiştiren minikler hasatlarını da kendileri yaptı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, bahçede ürün yetiştiren çocukların ürün hasadı etkinliğine katıldı.

Türkan Saylan Çocuk Tesisi’nde geçtiğimiz aylarda çocukların toprakla buluşturduğu ürünlerin, hasadı yapıldı. Çocukların hasat sevincine ortak olan Başkan Şahin, çocuklarla birlikte ürün topladı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

‘’Çocuklarımızın her alanda gelişmesi için birbirinden farklı çalışmalar gerçekleştireceğiz’’

Belediye Başkanı Semih Şahin, yapılan etkinliğin onların her alanda gelişmesine büyük katkılar sunduğunu belirterek, ‘’Çocuklarımız burada birçok bilgiyi alma imkanını bulmanın yanı sıra bu tür uygulamalı aktiviteleri de gerçekleştirme fırsatı buluyor. Çocuklarımızı bu etkinliğimizde toprakla buluşturarak, toprağın, tarımın önemini anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla çocuklarımız, burada hem güzel ve verimli zaman geçiriyorlar hem de birçok konuda bilgileniyorlar. Bizler de çocuklarımızın her alanda gelişmesi için bu türden birçok farklı etkinliği onlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

