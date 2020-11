BİDOS'tan Erozyonla Mücadele Haftası mesajı

Bilecik Doğa Sporları (BİDOS) Derneği, Erozyonla Mücadele Haftası sebebiyle bir açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Feridun Aynur, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya İzleme Enstitüsü'nün öngörülerine göre, anakaralar her yıl 24 milyar ton verimli üst toprak kaybetmektedir. Dakikada 10 hektar alan arazi bozunumuna uğramaktadır. Doğa insanoğlu için çok kıymetli bir hazinedir. Verimli topraklar, yaşam veren su ve temiz bir hava için gönüllü olmak bu süreçte çok kıymetlidir. Bu nedenle ‘Doğaya Saygı ve İnsana Saygı' düsturu içinde olmaya davet ediyorum" dedi.



Doğa yürüyüşleriniz ne zaman yapılacak?

Bir çok kişiden "doğa yürüyüşleriniz ne zaman yapılacak" sorularını aldıklarını anlatan Aynur, "BİDOS olarak 2020 programımızda ses getirmeyi hedeflediğimiz bir doğa yürüyüşü projemiz mevcuttu. Dünyanın ve ülkemizin etkilendiği pandemi sürecinde doğa yürüyüşlerimizi pandemi sonrası normalleşme tarihine kadar erteledik. BİDOS için sağlık güvenliğiniz ve esenliğiniz önceliğimizdir. Covid19 sürecinde sayılar artış yönünde olduğundan; faaliyetlerimizi pandemi sürecinde yapmayacağımızı bildirmek isteriz. Bir can bile bizler için çok önemli. Bu süreci atlatırken vatandaşlık görevlerimizden olan kurallara uyarak her birimizin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi önemlidir" diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.