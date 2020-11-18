Osmaneli Belediyesi'ne ‘Altın Karınca Yerel Kalkınma’ ödülü verildi

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği’nin düzenlediği ‘Altın Karınca Yerel Kalkınma’ ödül töreninde ‘Yerel Kalkınma Kategorisi’nde Türkiye 1’incisi oldu.

İstanbul'da düzenlenen ödül törenine katılan Belediye Başkanı Münür Şahin, ödülünü Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Ödül törenine, Osmaneli Belediyesi meclis üyeleri ve proje yöneticileri katıldı.

Ödül töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Münür Şahin, örnek belediyeciliğe imza atmaya devam ettiklerini belirterek, “Bugüne kadar birçok projemizle ödüller alan belediyemiz bugün önemli bir başarıya daha imza attı” dedi. Başkan Şahin “Osmaneli (Lefke) kuruluşu M.Ö. 8.000’li yıllara dayanan çok eski bir yerleşim yeridir. Sakarya Nehrinin içinden geçtiği Karasu, Göksu, Göynük suyunun ilçe sınırlarında Sakarya Nehrine kavuştuğu kenttir. İpek Yolu, Sufi Yolu, Hac Yolu, Roma Ordu Yolu ilçemiz içinden geçmiştir. Günümüzde ise Anadolu’ya açılan karayolları, demiryolları ve Yüksek Hızlı Tren hatları üzerinde lojistik merkezi konumundadır. Kuruluşundan bu güne 18 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Osmaneli (Lefke), bu medeniyetlerden günümüze kalan camiler, kilise, kaleler, köprüler, tarihi konaklar, şifalı içme suları vb. birçok tarihi ve kültürel varlığı ile bir turizm kentidir. Osmaneli Belediyesi proje kapsamında gerçek tarihini ortaya koyacak çalışmaları iş birliği yaptığı 35 üniversite ile ortaya çıkarmıştır. İlk kez Türk hâkimiyetine 1075 yılında Selçuklulara giren ilçemiz, o günden günümüze kesintisiz Türk Kenti olma özelliğini sürdürmüştür. Osmaneli Belediyesi değişik fonlardan 35 adet Osmaneli (Lefke) konağını satın almıştır. Kendi kurduğu restorasyon ekipleri ile kendi imkanları ile 20 adet konağı restore etmiştir. Buna BEBKA ve Turizm Bakanlığı destekleri ile sağlanan finansla sokak sağlıklaştırma çalışmalarında 25 adet konağı restore etmiştir. İlçemizde yaklaşık 50 adet konağın restorasyonu tamamlanmıştır. Restorasyonları tamamlanan Tarihi Konaklar; konak otel, mahalle konağı, aşçılık okulu, gençlik merkezi, kaybolmakta olan sanatlar için işyerleri, iş geliştirme merkezi, kadın girişimciler kooperatifi gibi faaliyetlere tahsis edilmiştir. 1075 Yılından Günümüze, Kesintisiz Türk Kenti Osmaneli” projesi ile tüm bu faaliyetler gerçekleştirilirken, Sakarya Nehri kıyısında oluşturulan 250 bin metre park alanında spor, sosyal, kültürel birçok tesis yapılmıştır. Tarihi “Lefke Bezi” İstanbul Ticaret Üniversitesi ModaTekstil Bölümü destekleri ile kadınlarımız tarafından tekrar dokunmaya başlanmıştır. Kurduğumuz Kadın Girişimciler Kooperatifi’miz ile yöresel ürün üretme merkezimizle tarımsal ürünleri mamule dönüştürerek turizm de hediyelik ürün sayısı arttırılmıştır. Osmaneli bu proje ile birlik ve beraberlik içinde tüm paydaşların katılımı ile sürekli gelişim içinde, her alanda olduğu gibi tarihini de ortaya çıkartmıştır. Geçmişteki medeniyetlerden günümüze devreden birçok tarihi ve kültürel varlık bu proje ile ortaya çıkartılmıştır. Özellikle restorasyonlarla gün yüzüne çıkarılan “Osmaneli Konakları” ilçemiz turizm açısından büyük katkı sağlamaktadır. Osmaneli de yaptığımız projelerin ortaya çıkarmada emeği geçen tüm paydaşlara ve özellikle de değerli akademisyenlere, belediyemiz çalışanlarına, meclis üyelerimize ve proje ekibimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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