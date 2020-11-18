Tarihi bölgede kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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Bilecik’te kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde blunan Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı tespiti üzerine ekipler çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.K. (37), M.H. (34), R.I. (42), M.A. (63) ve S.F.’yi (24) suçüstü yakaladı. Kazı yaptıkları alanda yatak, yorgan ve battaniyeler, çeşitli delici ve kırıcı aletlere bulan ekipler, gözaltına aldıkları 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İnhisar Jandarma Komutanlığına götürdü.

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