Pazaryeri Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zekiye Tekin in korona vir\u00fcs (Covit19) testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Sosyal medya hesab\u0131ndan korona vir\u00fcs\u00fcne yakaland\u0131\u011f\u0131 duyuran Ba\u015fkan Tekin, Test sonucumun bug\u00fcn itibar\u0131yla pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frendim. Sa\u011fl\u0131k kurulu\u015flar\u0131m\u0131zca gerekli tetkik ve tedavime ba\u015flanm\u0131\u015f olup bu s\u00fcre\u00e7te Pazaryeri il\u00e7em i\u00e7in yapaca\u011f\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131 evimden s\u00fcrd\u00fcrece\u011fimi bildirmek isterim. Her zaman oldu\u011fu gibi \u00e7ekinmeden Arayabilirsiniz. Hastal\u0131\u011f\u0131n yayg\u0131nla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu d\u00f6nemde l\u00fctfen tedbirler konusunda \u00f6zen g\u00f6sterelim. Sa\u011fl\u0131k durumum gayet iyi durumdad\u0131r. \u00c7evreme zarar\u0131m olmamas\u0131 ad\u0131na 10 g\u00fcn s\u00fcreyle karantinada olup kendimi izole edece\u011fim. Benimle birlikte pozitif olan anac\u0131\u011f\u0131ma dualar\u0131n\u0131z\u0131 bekler sayg\u0131lar sunar\u0131m ifadelerine yer verdi.