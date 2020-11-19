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İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal; "'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor"

İHA

İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal; "'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor"

Osmaneli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ihtiyaç sahibi ailelere sabah kahvaltısı için gıda yardımı yapıyor.
Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal başkanlığında toplanan SYDV mütevelli heyeti, aldığı karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin 1 aylık ihtiyaçlarını karşılamak için sabah kahvaltılarını evine kadar teslim etme kararı aldı. Bu anlamda evlerinde yalnız yaşayan kimsesiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşarak onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar başladı. Konu hakkında bilgilendirme yapan Kaymakam Yüksel Ünal, "Osmaneli'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız devam ediyoruz. SYDV mütevelli heyeti ile aldığımız karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelerin 1 aylık ihtiyaçlarını karşılamak için sabah kahvaltılarını evlerine kadar teslim etmeye başladık. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor. Önemli olan toplumun kendi iç dinamikleri içerisindeki yardımlaşma anlayışıdır. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı, devletin yapmış olduğu bu yardımlar, sosyal devlet olmanın gereği olarak gerçekleştirilmektedir. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır" dedi.

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