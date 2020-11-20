Büyüksusuz Köyü isale hattı yenilendi

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Bilecik'te Büyüksusuz Köyü isale hattı İl Özel İdare ekiplerince yenilendi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksusuz Köyü isale hattı yenileme işi İl Özel İdaresince kepçe, boru ve ek malzeme yardımı ile birlikte teknik destek yardımı yapılarak köy halkı ile birlikte (Devlet Vatandaş İşbirliği) pür emanet iş ikmal edildi. Kısa sürede yenilenen isale hattı sonucu sıhhi içme suyu vatandaşın kullanımına sunuldu.

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