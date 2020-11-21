Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere aş ediyorlar Hayvansever Hayri Özcan: "Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor" "Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere aş ediyorlar Hayvansever Hayri Özcan: "Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor" "Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar"

İHA

Çöpten topladıkları bayat ekmekleri sahipsiz köpeklere aş ediyorlar Hayvansever Hayri Özcan: "Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor" "Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar"

Bilecik'te hayvansever bir karı koca her akşam çöp konteynerlerinden topladıkları bayat ekmekleri araçlarıyla eski ilçe çöplüğüne götürerek sahipsiz köpekleri besliyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Hayri ve Fahriye Özcan çifti her akşam araçlarıyla çöp konteynerlerini tek, tek gezerek bırakılan bayat ekmekleri topluyor. Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Hamidiye Köyü yolu üzerinde bulunan eski ilçe çöplüğüne giderek topladıkları ekmekleri buradaki sahipsiz köpeklere aş ediyorlar.

"Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor"
Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini eşiyle birlikte dolaştıklarını anlatan Hayri Özcan, “Bu yaz köydeki tarlamızda eşimle birlikte bahçe yapmaya karar verdik. Köyümüzün yolu ilçe çöplüğü içerisinden geçiyor. Bir gün eşimle birlikte eşim yol kenarlarındaki sahipsiz köpekleri ve yavrularını görünce böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 4 aydır her akşam çöp konteynerlerini dolaşıyor ve bırakılan bayat ekmekler topluyoruz. Sabah olduğunda eski ilçe çöplüğüne giderek köpekleri besliyoruz. Artık onlarda bu duruma alıştılar. Arabayı görünce koşarak yanımıza geliyorlar. Hem poşetlerce ekmeğin israf olmasını önlüyoruz. Hem de sahipsiz ve mazlum canlıların karınlarını doyurmuş oluyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” dedi.
Ailenin bu davranışı tüm hayvanseverlerce takdirle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te 211 litre kaçak içki ele geçirildi
Yolları kapanınca mağdur oldular
YEREL HABERLER Yolları kapanınca mağdur oldular
Bilecik'te kaçak içki operasyonu 76,5 litre rakı, 1 litre viski, 134 litre şarap ele geçirildi
YEREL HABERLER Bilecik'te kaçak içki operasyonu 76,5 litre rakı, 1 ...
Bilecik Belediyesi'nden sökülen asfalt açıklaması
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi'nden sökülen asfalt açıklaması
Dalakdere’de temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Dalakdere’de temizlik çalışması yapıldı
Vali Şentürk, ''Sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya sevgiyle bakar''
YEREL HABERLER Vali Şentürk, ''Sevgiyle büyüyen çocuk, dünyaya ...
İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı Her aileye 625 kilogram kömür dağıtıldı
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı Her aileye 625 ...
Büyüksusuz Köyü isale hattı yenilendi
YEREL HABERLER Büyüksusuz Köyü isale hattı yenilendi
Çokçapınar ile Erenköy yolu stabilize bakım çalışmasına başlanıldı
YEREL HABERLER Çokçapınar ile Erenköy yolu stabilize bakım ...
Yüksek Hızlı Tren girişine asfalt çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Yüksek Hızlı Tren girişine asfalt çalışması yapıldı
Evcil ve yaban hayvanları için su kapları konuldu
YEREL HABERLER Evcil ve yaban hayvanları için su kapları konuldu
Dün serilen asfalt bugün söküldü
YEREL HABERLER Dün serilen asfalt bugün söküldü
İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal; "'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla herkesin birbirine kol kanat germesi gerekiyor"
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere kahvaltı yardımı Osmaneli ...
Eski Devlet Bakanı Şeker'den Başkan Tuna'yla bir araya geldi
YEREL HABERLER Eski Devlet Bakanı Şeker'den Başkan Tuna'yla bir ...
Dodurga'da camiler ve umuma açık alanlarda dezenfekte işlemi
YEREL HABERLER Dodurga'da camiler ve umuma açık alanlarda dezenfekte ...
Köylerin kanalizasyon ve arızalı olan içme suyu hattı onarıldı
YEREL HABERLER Köylerin kanalizasyon ve arızalı olan içme suyu hattı ...
ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğünden önemli uyarı
YEREL HABERLER ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğünden önemli uyarı
"Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesinde Bilecik 1'inci sırada Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Maalesef, bilerek veya bilmeyerek hepimiz gıda israfı yapıyoruz"
YEREL HABERLER "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" projesinde Bilecik ...
Belediyeden kapsamlı dezenfekte işlemi
YEREL HABERLER Belediyeden kapsamlı dezenfekte işlemi
Jandarma ve emniyet denetimleri sıklaştırdı
YEREL HABERLER Jandarma ve emniyet denetimleri sıklaştırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X