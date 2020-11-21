Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde pandemi tedbirleri kapsamında belediye zabıta ekiplerince beldede haftada bir kez kurulan pazar esnafına HES kodu sorgulaması yapıldı.

Belediye zabıta ekiplerince pazar esnafı tek tek gezilerek esnaflara HES kodu soruluyor. HES kodu uygulaması ile hem pazar esnafı hem de belde halkının sağlıklı bir şekilde alışverişlerini yapmaları sağlanıyor. Belediye Başkanı Selim Tuna, Covid19 salgın hastalığı nedeniyle zorlu günlerden geçtiğimiz bu süreçte hem pazar esnafı hem de belde halkına tedbirlere uymaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Maske ve mesafe kurallarına uyalım, temizliğimize dikkat edelim uyarısı yaptı.

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