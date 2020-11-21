Bin 500 kişilik KKY yurdunda çalışmalar devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içine yapılan bin 500 kişilik Kredi Yurtlar Kurumu'na (KKY) ait öğrenci yurdunda inşaat çalışmalar devam ediyor

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Genel Müdür Yardımcısı Şahin ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan ve inşaatı devam eden bin 500 kapasiteli KYK yurdunda incelemede bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ardından Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile birlikte Vali Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.

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