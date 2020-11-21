Menfezde sıkışan 4 ineği itfaiye ve zabıta ekipleri kurtardı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde girdikleri menfeze sıkışan ve geri çıkamayan 4 büyükbaş ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Osmaneli’nin Büyükyenice köyünde meydana geldi. Büyükyenice köyünde hayvancılık yapan İnan Tekeli hayvanlarını otlatmak için meraya saldı. Bir süre sonra hayvanlarından 4 tanesinin eksi olduğunu gören Tekeli hayvanlarını aramaya koyuldu. Köye yakın yerden geçen otobanın altında bulunan menfezde gelen sesleri duyan Tekeli menfeze sıkışan hayvanlarını kendi imkanları ile menfezden çıkarmaya çalıştı. Sıkışarak mahsur kaldıklarını fark eden Tekeli, durumu itfaiyeye haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Menfeze giren itfaiye ve zabıta ekipleri 4 danayı sıkıştıkları yerden halat vasıtasıyla çekerek dışarı çıkardı.

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