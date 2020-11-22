En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te komşu iki beldenin belediye başkanları bir araya geldi.

Bilecik’in Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, ”Komşu beldemiz Vezirhan Belediye Başkanımız Hüseyin Ocak beyle beldelerimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretlerinden dolayı başkanımıza teşekkürlerimi sunarken, görevlerinde de başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.