Menfezde sıkışan 5 inek kurtarıldı



BİLECİK,(DHA)BİLECİK'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice köyünde menfeze sıkışan 5 inek, itfaiye ve zabıta ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Büyükyenice köyünde hayvancılık yapan İnan Tekeli, ineklerini otlatmak için meraya saldı. Bir süre sonra ineklerinden 5'inin eksik olduğunu fark eden Tekeli, hayvanlarını aramaya başladı. Köye yakın bölgeden geçen yolun altındaki menfezden gelen sesleri duyan Tekeli, hayvanlarının buraya sıkıştığını gördü. Tekeli, menfeze sıkışan hayvanlarını kendi imkanları ile çıkarmayı başaramayınca Osmaneli Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi.

4 SAATTE KURTARILDILAR

Tekeli'nin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Menfeze giren itfaiye ve zabıta ekipleri, iş makinelerinin açtığı yoldan 5 ineğe ulaştı. İnekler, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu sıkıştıkları yerden halatla çıkarıldı. Yaralı olduğu belirlenen ineklere Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Abdullah Tetik müdahale etti. DHA-Genel Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS

2020-11-23 12:26:44



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