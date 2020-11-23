Talepler geçtiğimiz yıllara göre az Bu yıl 4 Kasım Öğretmenler Günü buruk kutlanacak

Tüm dünya gibi Türkiye'ye de etkisi altına alan Korona virüs (Covit19) salgını bu yıl çiçekçileri de olumsuz etkiledi.

Covit19 salgını nedeniyle bu yıl kısıtlamalar çerçevesinde yapılan düğünlerin ardından bir de geçtiğimiz gün okulların uzaktan eğitime geri dönmesiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi çiçek taleplerini yok denilecek kadar aza düşürdü. Bilecik'te öğrenciler her yıl öğretmenlerine çiçek alabilmek için birbirleriyle yarışı bu yıl yaşanamayacak.

"Bu yıl telefonla siparişimiz çok"

Bilecik'te çiçekçilik yapan Taci Zengin, bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün salgın nedeniyle buruk kutlanacağını anlatarak, "Bu yıl işlerimiz geçen yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne nazaran bir az durgun. Sebebi hem Covit19 salgını hem de okulların uzaktan eğitime geri dönmesini görüyoruz. Bunun yanında telefonla siparişlerimiz alarak, adreslere teslimat isteyen müşterilerimizde var. Bu yıl teraryum fanus, bodur zeytin, minyatür areka, kestane ağacı ve paşa kılıcı tercih ediliyor. Bunlarında fiyatı 100 ile 250 TL arasında" dedi.

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