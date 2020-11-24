Kontrolden çıkan tır yan yattı, dorsesindeki ytonglar yola saçıldı

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Bilecik’te kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi. Tırın dorsesindeki ytonglar yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Vezirhan beldesinden Bursa'ya gitmekte olan Orhan B. idaresindeki 34 CSB 717 plakalı ytong yüklü tır, Gülümbe rampalarına geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi. Kaza etkisi ile tırda bulunan ytonglar yola savrulurken, şans eseri karşı şeritten araç bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Yol savrulan ytonglar nedeniyle BilecikOsmaneli ve OsmaneliBilecik istikametine ulaşım aksadı. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücüye ayakta tedavi uyguladı. Tır, çekici yardımıyla olay yerinde kaldırılırken BilecikOsmaneli yolundaki trafik karşılıklı olarak normale döndü.

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