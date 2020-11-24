İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir’in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demir, mesajında çocukların geleceğin tohumu olduğunu söyleyerek, "Bu tohumun özüne bakarak yarınımızı keşfedebiliriz. Yarınımızın güçlü ve sağlam olmasını istiyorsak sağlam tohumları ekmeliyiz. Geleceğin bitmeyen enerjisi ile hayat aşısı verilen milletler mutlaka medeniyet basamaklarında yükselecektir. Okullar toplumların aydınlanma ocağıdır. O ocağı aydınlatan değerli öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.

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