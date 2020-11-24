Başkan Yaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

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Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yaman, yayımladığı kutlama mesajında, "Baş öğretmenimiz ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geleceğimize ışık tutarak bizlere mihmandarlık eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" ifadelerine yer verdi.

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