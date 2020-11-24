Bilecik'e 24 derslikli okul projesi Eğitim İçin Ben de Varım Derneği’nden İl Milli Eğitim Müdürü Akyol’a ziyaret

Eğitim İçin Ben de Varım Derneği, Bilecik'e yapılması planlanan 24 derslikli okul projesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u ziyaret etti.

Eğitim İçin Ben de Varım Derneği Başkanı Tahir Dere ve Başkan Yardımcısı Bülent Aslan, göreve yeni başlayan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’u makamında ziyaret etti. Yeni atanan İl Müdürü Akyol'a yeni görevinde başarılar dileyen dernek başkanı Dere, kendilerinin öncülüğünde Hürriyet Mahallesinde yapılması planlanan 24 derslikli okul projesi ile ilgili bilgi aktardı.

Hürriyet Mahallesi ile Bahçelievler Mahallesindeki okul sorununu çözmek için gayret içinde olduklarını aktaran dernek başkanı Dere, bu bölgede yeterli sayıda ilkokul, ortaokul ve lise yapımı için çalışmalar yapmak istediklerini İl Müdürü Akyol’a aktardılar.

İl Müdürü Akyol ise, Tahir Dere ve Bülent Aslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, projelerini destekleyeceklerini söyledi.

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