Başkan Yaman öğretmeleri unutmadı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, beldede eğitim veren Bayırköy İlkokulunu ziyaret etti.

Başkan Yaman, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Bayırköy İlkokulunu ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini kutladı. Okul Müdürü Şentürk Gürbulak tarafından öğretmenler odasından ağırlanan Başkan Yaman, "Okul Müdürü Şentürk Gürbulak ve öğretmen kardeşlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ettik. Bu vesile ile başta görevi başında şehit olan öğretmenlerimiz olmak üzere fedakarca görevlerini sürdüren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Rabbim sizlerden razı olsun" dedi.

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