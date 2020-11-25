Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı oldu Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Seda Bayrakçı genel sekreterlik görevine getirildi

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Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine Seda Bayrakçı atandı.

2007 yılından bu yana Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürüten Halis Nalbant İçişleri Bakanlığınca görevinden alınırken, yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Seda Bayrakçı atandı.

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