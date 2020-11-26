Pazaryeri'nde işyerleri kapsamda bir şekilde dezenfekte edildi

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediyeye bağlı ekipler korona virüs (Covit19) tedbirleri kapsamında işyerlerine yapılan dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Pazaryeri'nde camiler, okullar, sağlık kuruluşları, eczanelerden sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra umuma açık işyerleri ve yolcu otobüslerinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmaları evinden takip eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına maske mesafe temizlik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ve zaman geçirdikleri noktalarda yaptığımız dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçede bulunan işyerlerimiz belediye ekiplerimizce düzenli dezenfekte edilmektedir. Güzel günlere tedbirlere birlikte uyarak ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

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